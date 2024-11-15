деревня Черное Озеро, Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Черное Озеро

Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2621Черное озеро, д. вл.при рч. Боке.4618136053

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Козмодемьянская волость
990. Черное Озеро, деревня бывшая владельческая, дворов 27, жителей 175, часовня

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Козьмо-демьяновская волость
Черное Озеро, Исповедники деревня504432114108222558Тресвятское

Мы используем куки для улучшения работы сайта.