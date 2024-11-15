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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О разверстании на хуторские и отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Халузи Куйвозовской волости Петербургского у. 1912–1915 гг. // Центральный государстве Показать все
О выдаче крестьянам д. Халузи Куйвозовской волости Е. и И. Согияйне ссуд и пособий. 1913 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 297. Показать все
О праве на землю отдельным домохозяевам деревни Халузи Куйвозовской волости. 1911–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 493. О Показать все
О разверстании надельной земли крестьян деревни Халузи, Куйвозовской волости на хуторские и отрубные участки. 1911–1915 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
614Халузи, д. вл.при колодцах.54¼2572026
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Халузи д.464 стан1753 участок3станция Гарболово.