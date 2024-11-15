деревня Халузи, Куйвозовская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Халузи

Куйвозовская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О разверстании на хуторские и отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Халузи Куйвозовской волости Петербургского у. 1912–1915 гг. // Центральный государстве Показать все
О выдаче крестьянам д. Халузи Куйвозовской волости Е. и И. Согияйне ссуд и пособий. 1913 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 297. Показать все
О праве на землю отдельным домохозяевам деревни Халузи Куйвозовской волости. 1911–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 493. О Показать все
О разверстании надельной земли крестьян деревни Халузи, Куйвозовской волости на хуторские и отрубные участки. 1911–1915 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
614Халузи, д. вл.при колодцах.54¼2572026

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Куйвозовская волость
Халузи д.464 стан1753 участок3станция Гарболово.

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