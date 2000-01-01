деревня Сепелемякки, Куйвозовская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Сепелемякки

Куйвозовская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О разверстании надельной земли крестьян деревни Сеппелемяки, Куйвозовской волости на хуторские и отрубные участки. 1911 г. // Центральный государственный исторический арх Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
620Сепелемякки (Сеппимякки), д. вл.при колодцах.55¾26½61932

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Куйвозовская волость
Сеппелемяки д. 544 стан2553 участок10станция Гарболово.

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