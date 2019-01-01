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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Кубанской области 1882 года
№Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
5613Уракова, подполк., влд. уч. и на нем хут. нас. инг.на левом берегу р. Кубани—11133233малороссыправославныеНа частных владельческих участках, находящихся в ближайшей смежности с землею общинного владения аула Канокой
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
Аул Ураковский
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
146778Ураковскийхутор44°51'41°46'L-37-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
7628402116х Ураковский#Н/Д