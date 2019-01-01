хутор Ураковский, хутор Ураковский, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Ураковский

Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Кубанской области 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Баталпашинский уезд
5613Уракова, подполк., влд. уч. и на нем хут. нас. инг.на левом берегу р. Кубани11133233малороссыправославныеНа частных владельческих участках, находящихся в ближайшей смежности с землею общинного владения аула Канокой

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Кубанская область, Баталпашинский отдел, Ураковское аульное правление
Аул Ураковский

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Кочубеевский район
146778Ураковскийхутор44°51'41°46'L-37-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Кочубеевский муниципальный район, Сельское поселение Балахоновский сельсовет
7628402116х Ураковский#Н/Д
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