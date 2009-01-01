Населенное место

Шанторево 1 е, ф. (Кокоревой), р. Вянужка, жит. 15 (5 м. 8 ж.), дес. 55, у. гор. 13 д., вол. пр. 7 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Борковичи 26 в.

Шанторево 2-е, ф. (Кокоревой), р. Вянужка, жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 41, раз. см. предыдущ.