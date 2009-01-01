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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Шанторево 1 е, ф. (Кокоревой), р. Вянужка, жит. 15 (5 м. 8 ж.), дес. 55, у. гор. 13 д., вол. пр. 7 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Борковичи 26 в.
Шанторево 2-е, ф. (Кокоревой), р. Вянужка, жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 41, раз. см. предыдущ.
Шанторево, д., жит. 66 (31 м. 35 ж.), дес. 56, у. гор. 10 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Борковичи 23 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Шантырево5
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Шантырево1