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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
386. Сокольня, село бывшее владельческое, дворов 31, жителей 236, церковь православная, мельница
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
11Село Соколинопроселкебол. Бук и реч. УсвейкеСоколинскому с. о. церк. земли46 2177 5169 6Соколинского пр. 8552
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Старое Соколино41
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Старое Соколино35