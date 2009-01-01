хутор Альтария, Ивьевский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Альтария

Ивьевский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Трабская волость
Альтария, ур. (снкевича), р. Клева, жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 1, у. гор. 30 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Бинякони 41 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Ивьевский район, Трабский сельсовет
х Альтария2

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Ивьевский район, Трабский сельсовет
х. Альтария3

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