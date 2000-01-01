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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Переписка о кр. Зарайского у. Траснонской волости дер. Букиной Иване Акимове Носове обвиняемом в оскорблении царя. 1905 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 58. Оп Показать все
Дознание о кр. Зарайского у. Траснонской волости дер. Букиной Иване Акимове Носове обвиняемом в оскорблении царя. 1905 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 58. Опи Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1224Букино, д. каз.при колодцах и ручье.8893837
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Букино дер.1974при р. Незнайке1475621376876с. Трасна