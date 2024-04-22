деревня Торлыга, деревня Торлыга, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Торлыга

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе 2 наделов Пупочкиным Никифором Никифоровичем, крестьянином д. Торлыга Щениковской вол. Ростовского у. 1894 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. О Показать все
Дело о краже со взломом у крестьянина Щениковской волости деревни Торлыги Никифора Никифоровича Пупочкина из амбара разных вещей. 1895–1896 гг. // Гос. архив Ярославской Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Торлыгин, Щениковской волости П. Е. Пупочкина с братом Ф. Е. Пупочкиным. 1920–1921 гг. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7396Торлыга, д. вл.при рч. Щеняковке.4429124755

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Щениковская волость
480. Торлыга, деревня бывшая владельческая, дворов 20, жителей 110, картоф.-терочн. зав.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Щениковская волость
д. ТорлыгиVIII. Щениковское общество55521Архангельский в Гарях приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
588477Торлыгадеревня56°51'39°37'O-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Щенниковское сельское поселение
24609452216д Торлыгадеревня
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