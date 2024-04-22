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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе 2 наделов Пупочкиным Никифором Никифоровичем, крестьянином д. Торлыга Щениковской вол. Ростовского у. 1894 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. О Показать все
Дело о краже со взломом у крестьянина Щениковской волости деревни Торлыги Никифора Никифоровича Пупочкина из амбара разных вещей. 1895–1896 гг. // Гос. архив Ярославской Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Торлыгин, Щениковской волости П. Е. Пупочкина с братом Ф. Е. Пупочкиным. 1920–1921 гг. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
• Списки избирателей 1906 года
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7396Торлыга, д. вл.при рч. Щеняковке.4429124755
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
480. Торлыга, деревня бывшая владельческая, дворов 20, жителей 110, картоф.-терочн. зав.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ТорлыгиVIII. Щениковское общество55521—Архангельский в Гарях приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
588477Торлыгадеревня56°51'39°37'O-37-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609452216д Торлыгадеревня