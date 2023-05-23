село Патижский Острог, село Патижский Острог, Инсарский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Патижский Острог

Инсарский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
484Патижский Острог, с. каз.при рч. Патиже.1025166500523Церковь православная 1. Часовня. Ярмарка.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Старо-Верхисская волость
290. Патижский Острог (Стражок, Шундарь), село бывшее государственное, при речке Патиже, дворов 119, жителей 875, 2 церкви православных, ярмарка в августе
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