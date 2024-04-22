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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1607Новоникольское (Лаптево), с. вл.при устьях рр. Польного и Лесного Воронежей.98153517497Церковь православная 1. Завод конный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
586. Нв.-Никольское, село бывшее владельческое, при реке Лесн. Воронеже, дворов 175, жителей 1203, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная, Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Ново-Никольское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65268Новоникольскоесело52°50'40°24'N-37-117
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68612440101с Новоникольскоесело