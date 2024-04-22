село Новоникольское, село Новоникольское, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Новоникольское

Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1607Новоникольское (Лаптево), с. вл.при устьях рр. Польного и Лесного Воронежей.98153517497Церковь православная 1. Завод конный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Ново-Никольская волость
586. Нв.-Никольское, село бывшее владельческое, при реке Лесн. Воронеже, дворов 175, жителей 1203, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Ново-Никольская волость
село Ново-Никольское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Мичуринский район
65268Новоникольскоесело52°50'40°24'N-37-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Мичуринский муниципальный район, Сельское поселение Новоникольский сельсовет
68612440101с Новоникольскоесело
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