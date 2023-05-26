посёлок Дмитриевка, Похвистневский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Дмитриевка

Похвистневский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
771Димитриевка (Гремячевка), д. вл.на рч. Гремячке.603057260266

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Подбельская волость
Д. Дмитриевка (Гремячка тож) Б. помещ. Рус. Прав.2570Ключ Гремячка13245383228269

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Похвистневский район
56629Дмитриевкапосёлок53°44'с.ш.51°41'в.д.N-39-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Похвистневский муниципальный район, Сельское поселение Савруха
36634448131п Дмитриевкапоселок

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