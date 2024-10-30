деревня Усть-Хмелевка, Сосьвинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Усть-Хмелевка

Сосьвинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Сосьвинский район , Хмелевский сельсовет
20. Усть-Хмелевка (-ский, уч № 155), пос.397692168русские168Усть-Хмелев. р. Молва37ст. Сосьва узк. ж. д. 373737323737просел. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Серовский район
692807Усть-Хмелевкадеревня58°54'с.ш.61°47'в.д.O-41-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Сосьвинский
65721000171д Усть-Хмелевкадеревня

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