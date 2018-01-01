деревня Кандаково, Камышинский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Кандаково

Камышинский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1091Обольяниновка (Бабановка), д. вл.при р. Волге.1251565253289

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Ахматская волость
476. Обольяниновка (Бабановка), деревня бывшая владельческая, при реке Волге, дворов 132, жителей 650

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