посёлок Пречистенка, посёлок Пречистенка, Верховский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Пречистенка

Верховский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2375Пречистенское, сц. вл.при колодцах.411354245

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Верховский район
291449Пречистенкапосёлок52°42'с.ш.37°21'в.д.N-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Верховский муниципальный район, Васильевское сельское поселение
54608402206п Пречистенкапоселок
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