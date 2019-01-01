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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Охонской церкви. Список архивных дел по прихо Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Охонской церкви. Список архивных дел по прихо Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Охона1972697463598280931065915[...]
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
48Охона (пог.)2-го стана, 4-го зем. уч.Церк. земля171531225359++земледелиеторговля Боровичский почтовый тракт. река Меглина. Церковь, 3 часовни, церковно-приходская школа, образц. учил., волостное правление, ветер. фельдшерский пункт, 2 чайные, 3 мелочных лавки, 2 баран. пекар., ярмарка: на 5 н Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
314691Охонадеревня58°34'00"35°39'00"O-36-060
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49632431101д Охонадеревня