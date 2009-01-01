деревня Яминск, Любанский район, Минская область (на 2021) — Familio

Яминск

Любанский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Бобруйский уезд
Яминск83Коншубаева143137146

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Осовецкая волость
149. Яминок (Тройчаны), село бывшее государственное и владельческое, дворов 72, жителей 661, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Осовецкая волость
Яминск, застенок28211431809414
Яминск, село724431809414

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Любанский район, Осовецкий сельсовет
д Яминск519

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Любанский район, Осовецкий сельсовет
д. Яминск284

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