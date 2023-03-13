деревня Ладверева, Малоархангельский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Ладверева

Малоархангельский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
111Ладверева (Каменка), д. вл.при рч. Каменке.702893050

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Орловский уезд, Очкинская волость
Ладырево (деревня)7Станция Глазуновка М.-К. ж. д.

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Малоархангельская волость
84138ЛадыреводеревняСеньковскийрк. СучийВсего: 22. Крестьянского типа: 22.556912418.118.16.4Глазуновка, М.-К. ж. д. : 7,5 км.п.-т. о. Глазуновка: 7,5 км.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.