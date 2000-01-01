сельцо Яковлевское, Елецкий уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Яковлевское

Елецкий уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Елецкий уезд
1340Яковлевское (Зубова), сц. вл.при рч. Воргле (Ворголе).151589293Мельниц 2.

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Елецкий уезд, Казацкая волость
18084Яковлевка (Зубовка)деревняI Казацкийрк. ВарголВсего: 37. Крестьянского типа: 36.10710821519.23.23.2Казаки, Ю.-В. ж. д. : 2,1 км.п.-тф. о. Казаки : 3,2 км.

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