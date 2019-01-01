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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению доверенного от сельского старосты Кадниковского уезда Пельшемской вол. д. Филево об освобождении их от штрафа. 1889–1890 гг. // Гос. архив Вологодской об Показать все
Дело о наложении штрафа на крестьянина деревни Филаево Пельшемской волости Кадниковского уезда Гамолкина Т. В. 1915 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1 Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Филяева Пельшемской волости Кадниковского уезда Полушкина на утвержденный земским начальником приговор схода о продаже земли. 1893–1894 гг Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Филяева Пельшемской волости Кадниковского уезда Палушкина о земле. 1895 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 2138.
Дело по жалобе ратника, крестьянина деревни Филяева Пельшемской волости Кадниковского уезда Полушкина И. Г. о приеме его на военную службу. 1915 г. // Гос. архив Вологодс Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 410, 425, 434. Издание доступно онлайн на сайте П Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4602Филяево, д. вл.при р. Содиме.1313090103
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
Д. Филяево и Подъельное30Наст. Алек. Шлегель114741
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
7933ФиляевоФиляевскоеНиколаевский соборКуприяновой11252112146
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Филяево629127деревняРусские57109132241
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Филяево (маслод. завод) 4154деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 14 км. Летнее: —.Зимнее: 44 км. Летнее: —.5457
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245697Филяеводеревня59°30'с.ш.40°22'в.д.O-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638104201д Филяеводеревня