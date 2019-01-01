деревня Филяево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Филяево

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению доверенного от сельского старосты Кадниковского уезда Пельшемской вол. д. Филево об освобождении их от штрафа. 1889–1890 гг. // Гос. архив Вологодской об Показать все
Дело о наложении штрафа на крестьянина деревни Филаево Пельшемской волости Кадниковского уезда Гамолкина Т. В. 1915 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1 Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Филяева Пельшемской волости Кадниковского уезда Полушкина на утвержденный земским начальником приговор схода о продаже земли. 1893–1894 гг Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Филяева Пельшемской волости Кадниковского уезда Палушкина о земле. 1895 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 2138.
Дело по жалобе ратника, крестьянина деревни Филяева Пельшемской волости Кадниковского уезда Полушкина И. Г. о приеме его на военную службу. 1915 г. // Гос. архив Вологодс Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 410, 425, 434. Издание доступно онлайн на сайте П Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4602Филяево, д. вл.при р. Содиме.1313090103

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
Д. Филяево и Подъельное30Наст. Алек. Шлегель114741

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Пельшемская волость
7933ФиляевоФиляевскоеНиколаевский соборКуприяновой11252112146

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Кадниковская волость
Филяево629127деревняРусские57109132241

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Кадниковский сельсовет
Филяево (маслод. завод) 4154деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 14 км. Летнее: —.Зимнее: 44 км. Летнее: —.5457

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
245697Филяеводеревня59°30'с.ш.40°22'в.д.O-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Городское поселение город Кадников
19638104201д Филяеводеревня

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