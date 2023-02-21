деревня Петрачиха, деревня Петрачиха, Андреапольский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Петрачиха

Андреапольский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Осташковский уезд
8840Петрачиха, д, вл.при р. Жукопе.1127052224

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Осташковский уезд, Грылевская волость
964. Петрочиха, деревня бывшая владельческая, при реке Жукане, дворов 8, жителей 56, красильня, лавка

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Осташковский уезд, Грылевская волость
81Петрочиха15¾

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Андреапольский район
278251Петрачихадеревня56°35'32°41'O-36-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Андреапольский муниципальный район, Луговское сельское поселение
28602442226д Петрачихадеревня
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