село Седлище, Волинська область (на 2018) — Familio

Седлище

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ковельский уезд, Седлицкая волость
829. Седлище, село бывшее владельческое, дворов 90, жителей 804, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, питейный дом, 2 ветр. млнц Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Ковельский уезд, Седлищская волость
село Седлище91118543251586404740258072380

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-3253Седлищеселоцентр сільської радир-н Старовижівськийсільрада Седлищенська

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