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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
696Ильинка (Дебальцовка), д. вл.при вершине рч. Булавина.5020152376441
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
216. Ильинка (Дебальцева), село бывшее владельческое, при речке Булавин Колодезь, дворов 192, жителей 930, и пр., лавка, 2 ярмарки
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
9. № по учету земель: 871.Ильинка (Дебальцево)бывшие помещичьи2446776721349
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-5223Іллінкаселищер-н БахмутськийОльховатська селищна рада