деревня Еремиха, деревня Еремиха, Сямженский район, Северный край (на 1931) — Familio

Еремиха

Сямженский район, Северный край (на 1931)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
План на дачу деревни Еремихи Бельтяевской волости Кадниковского уезда с сообщением о состоянии лесного хозяйства по данной даче. 1907 г. // Гос. архив Вологодской области Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4546Еремиха, д. вл.при р. Сямжене.7858103542

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Бельтяевская волость
623. Еремиха, деревня бывшая владельческая, при речке Сямжене, дворов 15, жителей 74, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Бельтяевская волость
169ЕремихиЕремишск.ВоскресенскийЛевашева750,5234950

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Сямженская волость
Еремиха130529деревняРусские266375138

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Сямженский район, Бельтяевский сельсовет
Еремиха (шк. I ст.) 4482деревняЗимнее: 1 км. Летнее: 1 км.Зимнее: 0,5 км. Летнее: 0,5 км.Зимнее: 119,5 км. Летнее: 119,5 км.2526
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close