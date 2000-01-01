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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
План на дачу деревни Еремихи Бельтяевской волости Кадниковского уезда с сообщением о состоянии лесного хозяйства по данной даче. 1907 г. // Гос. архив Вологодской области Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4546Еремиха, д. вл.при р. Сямжене.7858103542
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
623. Еремиха, деревня бывшая владельческая, при речке Сямжене, дворов 15, жителей 74, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
169ЕремихиЕремишск.ВоскресенскийЛевашева750,5234950
Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Еремиха130529деревняРусские266375138
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Еремиха (шк. I ст.) 4482деревняЗимнее: 1 км. Летнее: 1 км.Зимнее: 0,5 км. Летнее: 0,5 км.Зимнее: 119,5 км. Летнее: 119,5 км.2526