хутор Галениеки, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads (на 2019) — Familio

Галениеки

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Курляндская губерния, Фридрихштадтский уезд, Волость Дубена
Дубена пасторат5822723143249256505сведений нет

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Jēkabpils novads, Dunavas pagasts
Galeniekiagrāk Jēkabpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=129568

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