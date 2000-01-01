село Ротичи, село Ротичи, Горностайпольская волость, Радомысльский уезд (на 1900) — Familio

Ротичи

Горностайпольская волость, Радомысльский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Горностайпольская волость
848. Рутичи (Ротичи), село бывшее владельческое, при реке Тетереве, близь впаде ния в р. Днепр, дворов 83, жителей 650, церковь православная, питейный дом, ветряная мельн Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Радомысльский уезд, Горностайпольская волость
Рутичи село.
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