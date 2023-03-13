село Кочкари, Лукояновский уезд, Нижегородская губерния (на 1925) — Familio

Кочкари

Лукояновский уезд, Нижегородская губерния (на 1925)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд
3257Кочкари, с. вл.при рч. Пелевке.644857250234Церковь православная 1. Завод 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд
С. Кочкари9Ник. Панютин237556

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Лобасковская волость
491. Кочкари, село бывшее владельческое, при речке Нельке, дворов 81, жителей 550, церковь православная, ветряная мельница

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Лукояновский уезд, Лобасковская волость
с. Кочкари73059127

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Кемленская волость
Кочкари село179Степановск. 689Кемля3967251

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