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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1288Кучеряевка (Кучеряева), д. вл.при рч. Водоточе.34832172169Маслобоень 3.
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Кучеряевка (деревня)4Почтовое отделение Суслово Орловской губернии
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
12552КучеряевкадеревняЮровскийрч. ЛобковскийВсего: 144. Крестьянского типа: 144.30835966726.74.2Комаричи, М.-К.-В. ж. д.: 33,1 км.п. а. Березовское: 4,2 км.С/с; шк. I-ой ст.; лик/п.; кр. уг.