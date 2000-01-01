№ Название населённых мест Положение Расстояние от уездного города Расстояние от становой квартиры Число дворов Жителей мужского пола Жителей женского пола Церкви, учебные заведения и другие объекты

Название № Местоположение Дворов Мужчин Женщин Всего Верст до Рязани До уездного центра До волостного центра Волостной центр Особенности н/п

Пушкарская и Стрелецкая слободы 2075 при р. Осетре 89 266 260 526 60 1 5 Безпятовское Для жит. служ. подсоб. занятием извозн. пром. в г. Зар. и работ на туфел. фабр. Редерса в гор. Зарайске