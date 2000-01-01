слобода Стрелецкая, Зарайский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Стрелецкая

Зарайский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Зарайский уезд
1190Стрелецкая, сл. каз.при р. Осетре.67214227Церковь православная 1.

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Безпятовская волость
Пушкарская и Стрелецкая слободы2075при р. Осетре892662605266015БезпятовскоеДля жит. служ. подсоб. занятием извозн. пром. в г. Зар. и работ на туфел. фабр. Редерса в гор. Зарайске
Стрелецкий поселокъ2076при р. Осетре и Зарайске-Каширском тракте111520356015БезпятовскоеКварт. урядн. Для жит. служит подсоб. занят. извози пром. в г. Зарайске и работа на фабрике в гор. Зарайске

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