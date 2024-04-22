деревня Сыр-Липки, деревня Сыр-Липки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Сыр-Липки

Смоленский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
5904Сорокоренские Липки, с. вл.при рч. Жереспее.381826139124Церквей православных 2. Базаров 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
С. Сырокоренские Липки9Ксен. Ив. Тихановская104922

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Сырокоренско-Липецкая волость
338. Сырокоренские-Липки, село бывшее владельческое, при реке Жересни, дворов 30, жителей 179, волостное правление (уездный город в 38 верстах), 2 церкви православные, шк Показать все

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Духовщинский уезд, Сырокоренско-Липецкая волость
451Сырокоренския ЛипкиДеревня4054145150
452Сырокоренския ЛипкиСело4081521Церковь, земск. школа, ярмарки: 20 июля, и 1 октября, кузница, три мелочных лавки.
453Сырокоренския ЛипкиВладельческая усадьба402129
454Сырокоренския ЛипкиХутор41113
455Сырокоренския ЛипкиСельское училище40111Сельское училище

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Сырокоренско-Липецкая волость
село Сырокоренския-Липки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Смоленский район
213904Сыр-Липкидеревня55°03'00"31°57'00"N-36-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Смоленский муниципальный район, Вязгинское сельское поселение
66644417181д Сыр-Липкидеревня
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