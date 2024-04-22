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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5904Сорокоренские Липки, с. вл.при рч. Жереспее.381826139124Церквей православных 2. Базаров 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
С. Сырокоренские Липки9Ксен. Ив. Тихановская104922
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
338. Сырокоренские-Липки, село бывшее владельческое, при реке Жересни, дворов 30, жителей 179, волостное правление (уездный город в 38 верстах), 2 церкви православные, шк Показать все
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
451Сырокоренския ЛипкиДеревня4054145150
452Сырокоренския ЛипкиСело4081521Церковь, земск. школа, ярмарки: 20 июля, и 1 октября, кузница, три мелочных лавки.
453Сырокоренския ЛипкиВладельческая усадьба402129
454Сырокоренския ЛипкиХутор41113
455Сырокоренския ЛипкиСельское училище40111Сельское училище
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Сырокоренския-Липки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
213904Сыр-Липкидеревня55°03'00"31°57'00"N-36-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66644417181д Сыр-Липкидеревня