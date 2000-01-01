деревня Кирева, Спицинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Кирева

Спицинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянки д. Кирево Спицынской волости Гдовского уезда М. Семеновой на расхищение имущества ее малолетней дочери. 1898–1900 гг. // Центральный государственный Показать все
О выдаче паспорта крестьянину д. Кирев Спицынской волости Гдовского уезда Н. Иванову. 1904 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 258 Показать все
Об отграничении крестьянского надела дер. Карева Спицынской волости Гдовского у. и о возобновлении межевых знаков. 1909–1910 гг. // Центральный государственный историческ Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1146Кирево, д. вл.при колодце.2515247871

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Спицинская волость
Кирево 1 ч. д.424 стан42176 участок44город Гдов.
Кирево 2 ч. д.424 стан42186 участок45город Гдов.
Кирево 3 ч. д.424 стан42176 участок44город Гдов.

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