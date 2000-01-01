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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об уступке крестьянами с. Мустолово Лемболовской волости Петербургского уезда участка земли Петербургскому уездному земству под школу. 1900–1908 гг. // Центральный госуда Показать все
По жалобе крестьянки с. Мустолово Лемболовской волости Петербургского уезда Елены Кюдине на лишение ее земли. 1900–1903 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
Дело об обложении земским сбором недвижимого имущества Г. Ф. Кубаринена в д. Мусталово Лемболовской вол. 1908–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
Дело об обложении земским сбором недвижимого имущества С. И. Педияйне в д. Мустолово Лемболовской вол. 1908–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
По прошению крестьянина деревни Мустолово, Лемболовской волости Лавоне И. И. о выдаче ему ссуды на осушку болота. 1914–1916 гг. // Центральный государственный исторически Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
531Мустолово, д. вл.при колодцах.52¼23197668Водяных мельниц 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
17. Мустолова, деревня бывшая владельческая, дворов 36, жителей 202, 2 лавки
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Мустолово д.504 стан2143 участок22станция Лембалово.