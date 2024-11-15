село Копиевка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Копиевка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Брацлавский уезд, Журавлевская волость
350. Копиевка (Орловка), село бывшее владельческое, при речке Сильнице, дворов 324, жителей 993, 2 церкви православных, костел, 2 школы, 2 питейных дома, 2 водяных мельни Показать все

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Брацлавский уезд, Журавлевская волость
Копиевка3581766228

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2313Копіївкаселоцентр сільської радир-н Тульчинськийсільрада Копіївська

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