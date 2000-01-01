деревня Замошье, Бельская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Замошье

Бельская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Псковской области

Находки

Где упоминается данное место
О продаже имущества малолетних детей крестьянина д. Замошье Бельской волости Гдовского уезда В. Семенова. 1898–1903 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
По ходатайству крестьян дер. Замошье Бельской волости Гдовского уезда Степана и Ивана Николаевичей Соловьевых о возвращении им двух наделов земли, находящейся в той же де Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1782Замошье, д. каз.при колодце.955241617

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Бельская волость
Замошье д.1063 стан6337 участок63город Псков.

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