село Никольское, село Никольское, Троснянский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Никольское

Троснянский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2342Никольское (Чернавское), с. вл.при рч. Березовце.5030112668699Церковь православная 1. Торжков 2. Маслобоень 23.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Кромской уезд, Никольская волость
Никольское (село)18Тросна Кромского уезда

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Кромский уезд, Никольская волость
село Никольское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Троснянский район
64330Никольскоесело52°18'с.ш.35°56'в.д.N-36-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Троснянский муниципальный район, Никольское сельское поселение
54654422101с Никольскоесело
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