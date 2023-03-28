хутор Двойновский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Двойновский

Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Михайловская станица
1166Двойновский верхн. часть хутор, Михайловской станицы, при реке Касарке1082988349355Хуторское правление, 1 церковь, приходское училище6744045
1167Двойновский нижняя часть хутор, Михайловской станицы, при реке Касарке892557295297Хуторское правление6744045

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Новониколаевский район
14111Двойновскийхутор51°03,0' с.ш.42°28,0' в.д.M-38-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Новониколаевский муниципальный район, Двойновское сельское поселение
18640412101х Двойновскийхутор

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