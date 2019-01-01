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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Административная в порядке положения о Государственной охране переписка по поводу задержания крестьянина Данковского уезда, Лошаковской волости, села Сергиевского, Михаил Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
614Сергиевское (Дризтки), с. вл.при р. Дризтках.553931130131Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
182. Сергиевское (Дриски), село бывшее владельческое, дворов 43, жителей 309, церковь православная, школа, лавка
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Сергиевское, Дриски тож село390при ручье, называемом Дриска712001943942275010с. ЛошакиЦерк. дер., шк. грамоты отхож, пром. и мест. зар.
Сергиевское, усад. двор. Бибиковых391при ручье, называемом Дриска—2792275010с. Лошаки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329526Сергиевскоесело53°41'с.ш.38°57'в.д.N-37-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61615432111с Сергиевскоесело