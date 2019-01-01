село Сергиевское, Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Сергиевское

Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Административная в порядке положения о Государственной охране переписка по поводу задержания крестьянина Данковского уезда, Лошаковской волости, села Сергиевского, Михаил Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
614Сергиевское (Дризтки), с. вл.при р. Дризтках.553931130131Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Данковский уезд, Лошаковская волость
182. Сергиевское (Дриски), село бывшее владельческое, дворов 43, жителей 309, церковь православная, школа, лавка

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Данковский уезд, Лошаковская волость
Сергиевское, Дриски тож село390при ручье, называемом Дриска712001943942275010с. ЛошакиЦерк. дер., шк. грамоты отхож, пром. и мест. зар.
Сергиевское, усад. двор. Бибиковых391при ручье, называемом Дриска2792275010с. Лошаки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Милославский район
329526Сергиевскоесело53°41'с.ш.38°57'в.д.N-37-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Милославский муниципальный район, Липяговское сельское поселение
61615432111с Сергиевскоесело

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