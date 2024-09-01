деревня Кузябаево, Перелюбский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Кузябаево

Перелюбский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Кузябаевская волость
934. Кузябаева (Карлина), деревня башкир-казаков, при речке Камелике, дворов 52, жителей 337, волостное правление (уездный город в 100 верстах), мечеть — Вь 50 в. — 5 лвк Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Николаевский уезд, Кузебаевская волость
деревня Кузебаева2025691949245378259718115440[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Кузябаевская волость
Д. Кузябаево. Б. госуд. Башкиры. Магомет.4417Р. Камелик20010081201208

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Перелюбский район
44094Кузябаеводеревня51°41'с.ш.49°56'в.д.M-39-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Перелюбский муниципальный район, Первомайское сельское поселение
63634435111д Кузябаеводеревня

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