- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
О выкупе усадебной земли крестьянкой с. Опалево, Юдинской волости Гдовского уезда, П. Михайловой. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
По жалобе крестьян д. Аполево, Юдинской волости, Гдовского уезда, на постановление уездного съезда. 1892–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Опалево, Юдинской волости, Гдовского уезда, К. Михайловым. 1894–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
По жалобе крестьян д. Апалево, Юдинской волости, Гдовского уезда, Сергеевых по делу о земле. 1896–1897 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1288Опалево, д. вл.при колодце.724292335
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Апалево д.442 стан34124 участок12почтовое отделение Ляды.