деревня Опалево, Юдинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Опалево

Юдинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе усадебной земли крестьянкой с. Опалево, Юдинской волости Гдовского уезда, П. Михайловой. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
По жалобе крестьян д. Аполево, Юдинской волости, Гдовского уезда, на постановление уездного съезда. 1892–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Опалево, Юдинской волости, Гдовского уезда, К. Михайловым. 1894–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
По жалобе крестьян д. Апалево, Юдинской волости, Гдовского уезда, Сергеевых по делу о земле. 1896–1897 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1288Опалево, д. вл.при колодце.724292335

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Юдинская волость
Апалево д.442 стан34124 участок12почтовое отделение Ляды.

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