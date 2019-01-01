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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению отставного матроса д. Коростелево Рубежской вол. Кадниковского уезда М. Муравьева о взыскании долга с крестьянина Копылова. 1874–1876 гг. // Гос. архив В Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Коростелева Рубежской волости Кадниковского уезда П. С. Сундукова о неправильном отобрании у него земли в пользу крестьянина Толстухина. 1 Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 563. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Георгиевской Рубежской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4320Коростылево (Коростелево), д. вл.при руч. безымянном.104843389110
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
874. Коростелева, деревня бывшая владельческая, дворов 38, жителей 266, 2 лавки
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1514КоростелевоКоростелев.ГеоргиевскийФуровой100659142153
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Коростелево (сс,скков,кх. торг. зав. шк. I ст.) 4585деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 33 км. Летнее: 33 км.Зимнее: 152 км. Летнее: 152 км.6566
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34512Коростелеводеревня60°02'с.ш.41°28'в.д.P-37-143
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640418318д Коростелеводеревня