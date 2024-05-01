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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Метрические книги церкви с. Димитриевское Мологского уезда за 1876-1884 годы, Метрические выписи о родившихся по приходу с. Димитриевское Некоузской волости Мологского уе Показать все
Дело о краже денег и новин из церкви с. Дмитриевского Некоузской волости Мологского уезда. 1901–1902 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 347. Опись 1. Дело 383.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3308Дмитриевское, с. вл.при колодце.3574810Церковь православная 1.