село Дмитриевское, село Дмитриевское, Моложский уезд, Ярославская губерния (на 1859) — Familio

Дмитриевское

Моложский уезд, Ярославская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Метрические книги церкви с. Димитриевское Мологского уезда за 1876-1884 годы, Метрические выписи о родившихся по приходу с. Димитриевское Некоузской волости Мологского уе Показать все
Дело о краже денег и новин из церкви с. Дмитриевского Некоузской волости Мологского уезда. 1901–1902 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 347. Опись 1. Дело 383.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3308Дмитриевское, с. вл.при колодце.3574810Церковь православная 1.
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