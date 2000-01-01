село Мощёное, село Мощёное, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Мощёное

Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Карачевский уезд
1905Мощеное, с. вл.при рч. Мощенке.321583461485Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Карачевский уезд, Хотынская волость
619. Мощеное, село бывшее владельческое, при речке Мощенке, дворов 145, жителей 981, церковь православная, кирп.-торф. з.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Карачевский уезд, Хотынецкая волость
Мащеное (село)8Почтовое отделение Хотынец

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Хотынецкий район
63695Мощеноесело53°10'с.ш.35°28'в.д.N-36-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Хотынецкий муниципальный район, Аболмасовское сельское поселение
54657402106с Мощёноесело
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