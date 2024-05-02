колония Клеефельд, колония Клеефельд, Бердянский уезд, Таврическая губерния (на 1886) — Familio

Клеефельд

Бердянский уезд, Таврическая губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
колония
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Бердянский уезд
518Клеефельд, колон. менонит. вед. попечит. комит.при рч. Юшанлы.782472270279Сельское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Гальбштадтская волость
100. Клефельд (Александркроне), колония немцев, при речке Юманле, дворов 154, жителей 1108, 2 школы, лавка
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