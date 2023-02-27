село Познанка Первая, село Познанка Первая, Одеська область (на 2018) — Familio

Познанка Первая

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
1048Познанка, д. каз.при рч. Кодыме.252583198195

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Балтский уезд, Вакшанская волость
145. Познанка, село бывшее государственное, при реке Кодыме, дворов 128, жителей 730, церковь православная, питейный дом

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Балтский уезд, Бакшанская волость
Познанка26110662312

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Ананьевский уезд, Гвоздавская волость
деревня Познанка (сельское общество)2155526081160

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17276Познанка Першаселоцентр сільської радир-н Любашівськийсільрада Познанська
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