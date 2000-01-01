Юношево
Баханская волость, Быховский уезд (на 1910)
- Статус
- не существует
- Тип
- фольварк
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Быковский уезд
Им. Юношов53Ант. Гил. Шанявский1012229
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
37Фольв. Юношево (Кадулевщина тож)больш. дор. ручьедв. Ф. Ф. Юноша-Шанявскому, кат. 1109Журавич. р.-кат. 6232