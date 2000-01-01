село Кушеватское, Ляпинская волость, Березовский уезд (на 1912) — Familio

Кушеватское

Ляпинская волость, Березовский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Березовский округ
807Кушеватское, с. каз.при протоке Кушеват, из р. Большой Оби.15022519 юрт 176956Церковь православная 1. Запасный хлебный магазин. Инородческая управа.

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Березовский уезд, Куноватская волость
Кушеватское с., при рч. Кушеватской, на зем. тр.1032165761
Кушеватския юр., при рч. Кушеватской, на зем. тр.103216520
Березовский уезд, Ляпинская волость
Кушеватския юр., при р. Оби25047541

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