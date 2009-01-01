деревня Чирвоный Бор, Дятловский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Чирвоный Бор

Дятловский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Белицкая волость
Улочка, одн. (Гущинского), жит. 14 (6 м. 8 ж.), дес. 46, у. гор. 50 в., вол. пр. 22 в., ст. кв. 50 в., ст. ж. д. Неман 31 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Дятловский район, Поречский сельсовет
д Чирвоный Бор63

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Дятловский район, Поречский сельсовет
д. Чирвоный Бор24

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