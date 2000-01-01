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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Петрелева 1-е, д., 116 жит. (55 м. 61 ж.), дес. 246, у. гор. 70 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Воропаево 21 в.
Петрелево 2-е, д., жит. 105 (55 м. 50 ж.), дес. 169, раз. см. предыдущ.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Петрелевцы13
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Петрелевцы2