деревня Петрелевцы, Мядельский район, Минская область (на 2021) — Familio

Петрелевцы

Мядельский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Волколатская волость
Петрелева 1-е, д., 116 жит. (55 м. 61 ж.), дес. 246, у. гор. 70 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Воропаево 21 в.
Петрелево 2-е, д., жит. 105 (55 м. 50 ж.), дес. 169, раз. см. предыдущ.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Мядельский район, Слободской сельсовет
д Петрелевцы13

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Мядельский район, Слободской сельсовет
д. Петрелевцы2

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