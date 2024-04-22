деревня Сычевка, деревня Сычевка, Дубковская волость, Покровский уезд (на 1905) — Familio

Сычевка

Дубковская волость, Покровский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Владимирской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Покровский уезд
4230Сычевка, д. вл.при колодце.4242278993

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Покровский уезд
Сычевка30Над. Никол. Хомутова7118

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Покровский уезд, Дубковская волость
21. Сычевка, деревня бывшая владельческая, дворов 29, жителей 150, 4 кожевенных заводов

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Покровский уезд, Дубковская волость
4906Сычевка деревня1832949478
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