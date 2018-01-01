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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
206Усовка (Рождественское), с. вл.при р. Терешке.5660268795817Церковь правосл. 1. Базар. Мельниц 3. Маслобойня.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Саратовский уезд
С. Усовка, Д. Софьина, Андреевка, Студенка56Княгиня Соф. Степ. Щербатова14201407
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
83. Усовка, село бывшее владельческое, при речках Терешке и Сухой Елшанке, дворов 320, жителей 2209, волостное правление (уездный город в 56 верстах), церковь православна Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44810Усовкасело51°48'с.ш.46°29'в.д.M-38-009
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63612412136с Усовкасело