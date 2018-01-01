село Усовка, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Усовка

Воскресенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Саратовский уезд
206Усовка (Рождественское), с. вл.при р. Терешке.5660268795817Церковь правосл. 1. Базар. Мельниц 3. Маслобойня.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Саратовский уезд
С. Усовка, Д. Софьина, Андреевка, Студенка56Княгиня Соф. Степ. Щербатова14201407

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Усовская волость
83. Усовка, село бывшее владельческое, при речках Терешке и Сухой Елшанке, дворов 320, жителей 2209, волостное правление (уездный город в 56 верстах), церковь православна Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Воскресенский район
44810Усовкасело51°48'с.ш.46°29'в.д.M-38-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Воскресенский муниципальный район, Елшанское сельское поселение
63612412136с Усовкасело

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